ポケモンカード　ラティオスex ラティアスex デルタ種　1ed

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種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカードゲーム さいはての攻防 ラティアス exラティオス exデルタ種 1steditionです。画像3枚目のラティアス右下に少し型押したあとがあります。獲得後暗所で保管していましたが、素人保管ですのでご了承いただける方のみ購入をお願いします。細かい傷等気になる方はご遠慮ください。補強＋水濡れ防止を行って発送いたします。