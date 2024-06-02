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- 山口誓子 きりぎりす 共箱 MA789
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商品詳細
縦 約162.0ｃｍ横 約28.4ｃｍシミ・折れ有神経質な方のご入札はご遠慮ください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください＃軸＃掛軸＃山口誓子＃きりぎりす
http://narcologia.ru/goods/marshal314980.html
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