YOASOBI ARENA TOUR 2023 電光石火 Tシャツ Mサイズ

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新品未開封品YOASOBIARENATOUR2023電光石火ヨアソビライブライブツアーGraffitiLogoTee¥3,500税込color：Offwhiteサイズ Mサイズストリート感あふれるグラフィックがフロントに刺繍されているツアーＴシャツ。【カラー】offwhite【サイズ】[M]身丈72/身幅57/肩幅53/袖丈23(cm)[外装]OPP入れ【素材】本体コットン100% 刺繍糸ポリエステル100%娘達用に買いましたがいらないとの事で新品未開封のままお譲り致しますYOASOBIのオンラインストアで詳細はご確認いただけます。サイズはMになります。新品未開封品です。他にもYOASOBIのグッズだしていますので同時購入などお声がけください。必ずプロフ一読してから購入をお願いします。小さく圧縮梱包して送りますのでご理解いただける方のみお願い致します。こちらの商品価格変動致します。ご理解願います。#YOASOBI#YOASOBIオンラインストア#ライブ#2023#アリーナ#YOASOBIツアー#ツアー#YOASOBIライブ#LIVE#ヨアソビ#よあそび#電光石火#アイドル#推しの子#光#火#幾田りら#ikura#Ayase#ティーシャツ#Tシャツ#Mサイズ#GraffitiLogoTeeグッズ種類···Tシャツ