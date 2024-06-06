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B'z　LIVE FRIENDS ボアパーカー(M)
商品番号 G66553007026
商品名

B'z　LIVE FRIENDS ボアパーカー(M)
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 4,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

B'z　LIVEFRIENDSボアパーカーMサイズ(写真2をご確認ください)定価12,000円公式通販にて新品で購入しました。大きくて私には似合わなかった為、1度試着した後は使用していません。自宅で保管していました。毛玉等、全体の状態は購入時からのものです。写真をご確認のうえ、ご検討ください。人気グループ...B'z#まとめ買い歓迎
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B'z - B'z LIVE FRIENDS goods ボアパーカー サイズ [ S ] 身幅:約55cm ...

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