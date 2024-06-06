AUDIX OM6 ダイナミックマイク ■美品

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Audixマイクの上位モデル、OM-6です。コンデンサーマイクを思わせるような繊細かつシルキーな音で、女性ヴォーカルには特に良いマイクです。(ハイトーン系の男性ヴォーカルにも相性◎だと感じます)マイク自体が細身のため手の小さい女性の方でも握りやすく、そういう意味でも女性ヴォーカルには特におすすめだと思います。指向性が強く、やや扱いの難しいマイクですがきちんと扱い方を覚えて声質にハマったときの実力は素晴らしいものがあると感じます。ShureやSennheiser、AKGなどの定番どころに勝るとも劣らない大変良いマイクですので、良いマイクをお探しの方はぜひご検討くださいませ。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿▼状態について外観は、グリルのリングに若干の傷、経年により白い文字が少し薄くなっている感、その他ちらほらとした小傷やスレ傷など、若干の使用感こそありますが、大きく目立つ傷はなく概ね美品と言って差し支えないコンディションかと思います。出品に伴い、音出し・動作確認済みです。ポーチはAUDIXのプリント文字がピンクがかっておりますが、こちらは経年変化によるもので仕様のようなものとなります。あくまで一度人手に渡った中古品となりますので、完全な新品をご希望の方、神経質な方はご購入をお控えくださいますようお願いいたします。▼付属品写真にありますもので全てです。本体、マイクホルダー、布製ポーチ、紙類、元箱。元箱には痛みや汚れ等ございますので、梱包用資材としてお考えください。▼発送について専用箱に入れてゆうパケットプラスにて発送いたします。どうぞよろしくお願いいたします。【単品でのお値下げは不可となります】AUDIXOM6AUDIX定価：¥45000#AUDIX#AUDIXOM6