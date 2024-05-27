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備前焼　水差し
商品番号 L78920000851
商品名

備前焼　水差し
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···茶道具備前焼の水差しになります。かなり古い作品です。
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