【美品】YAMAHA電子ピアノ YDP-164B



ヤマハ | YDP-164 - ARIUS（アリウス） - 概要



YDP-164B



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電子ピアノ】YAMAHA YDP-164｜島村楽器 イオンモール佐賀大和店



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電子ピアノ(ブラックウッド調仕上げ)【高低自在椅子＆ヘッドホン＆ソングブック付き】（YDP-164B）購入価格:110,000円購入時期:2021年5月電子ピアノのエントリーシリーズ「ARIUS」の最上位モデル。同シリーズで唯一高さ調節可能な椅子が付属する。グランドピアノ「CFX」を熟練の調律師が最良な状態に調整してサンプリング。力強くきらびやかな音と豊かな低音の響きが特長。「グレードハンマー3鍵盤」搭載。独自の3つのセンサーが鍵盤の動きを細かく正確に感知し、グランドピアノらしい演奏感を再現する。鍵盤数：88鍵最大同時発音数：192音音色数：10幅x高さx奥行：1357x849x422mmペットも飼ってなく、タバコも吸わない、大人がジャズピアノを趣味で始めるつもりで購入したものです。#ヤマハ#YAMAHAYDP_164B#電子ピアノ#ブラックウッド調カラー···ブラック種類···電子ピアノアクセサリー・パーツ···椅子、ヘッドホン、ソングブックレベル···初級者、中級者中古品であることをご理解の上、ご検討よろしくお願いします。＊送料のご負担および配送業者の手配はご購入者様にお願いいたします。＊梱包等の手配もお願いいたします。ご購入後の配送トラブル、クレームは、お受けできませんので、ご了承の上、ご購入頂くようお願い致します。☆発送に関しましては配送業者のご手配頂けましたら、1日でも早く配送準備は致します。