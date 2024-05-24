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- 【カシオ】キーボード(CTK-240)
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商品詳細
CASIOCTK-240カシオキーボードキーボード譜面立て電源アダプター説明書等はありません。キーボードピアノ
http://narcologia.ru/goods/traverse678426.html
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