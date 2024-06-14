YAMAHA キーボード　シンセ　NP-30

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商品詳細
商品名■電子ピアノメーカー■ヤマハ型番■NP-30 2011年動作確認致しました。鍵盤若干ですがヤケがございます。全体的にはキレイな状態です。■内容品■本体ACアダプター※付属品は説明文や画像の物のみになります
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