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YAMAHA キーボード　シンセ　NP-30
商品番号 F21101989817
商品名

YAMAHA キーボード　シンセ　NP-30
ブランド名 コルグ
特別価格 税込 4,922 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名■電子ピアノメーカー■ヤマハ型番■NP-30　2011年動作確認致しました。鍵盤若干ですがヤケがございます。全体的にはキレイな状態です。■内容品■本体ACアダプター※付属品は説明文や画像の物のみになります
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