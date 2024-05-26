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- マーベルレジェンドソー(エンドゲームver.\u0026ラブアンドサンダーver.)
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商品詳細
購入して2年間ほど展示用ケースにて飾っていました。大きな傷はないと思います。写真を参考にして下さい。
http://narcologia.ru/goods/recuperation161721.html
http://narcologia.ru/goods/troupe539611.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit875786.html
マーベルレジェンドソー(エンドゲームver.\u0026ラブアンドサンダーver.)
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http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit875786.html
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