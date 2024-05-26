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マーベルレジェンドソー(エンドゲームver.\u0026ラブアンドサンダーver.)
商品番号 X31641414277
商品名

マーベルレジェンドソー(エンドゲームver.\u0026ラブアンドサンダーver.)
ブランド名 マーベル
特別価格 税込 2,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入して2年間ほど展示用ケースにて飾っていました。大きな傷はないと思います。写真を参考にして下さい。
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