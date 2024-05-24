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FERNANDES SSH-40 DESIGNED by ROCK INN
商品番号 M30002145841
商品名

FERNANDES SSH-40 DESIGNED by ROCK INN
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FERNANDESSSH-40DESIGNEDbyROCKINNREVOLVERBLACK即購入OKです。◇ブランド：FERNANDES◇型番：SSH-40◇タイプ：エレキギター◇状態：通電・動作確認済み。全体的に細かなスレ傷や、ヘッド部分、ボディに小さな欠けがあります。ギタープレイに支障になるようなダメージはありません。ネックもフラットで反りなども感じません。アンプに繋いで音出しOK、ガリもなく、お手元に届いた状態で、演奏を楽しんで頂けると思います。ギターの状態は画像でよくご確認下さい。◇特長：とても弾きやすくて操作性が良いので、エレキギター入門にピッタリの1本です。演奏性に優れたギターで、SSHピックアップを採用し、多様なサウンドバリエーションが楽しめる１本です。◇付属品：汎用ソフトケース。オマケでD'addario弦(新品)、ピック(新品)お付け致します。※アームはありません。◇その他の注意事項：中古品ですので、ご理解頂ける方にお譲りしたいと思います。◇発送クロネコヤマト着払いで発送させていただきます。その他いろいろ出品しています。当ショップのラインナップはこちらです♪#GaBell【検索用】#フェルナンデス#布袋寅泰#HIDE
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