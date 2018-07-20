UNICORN ユニコーン G-SHOCK カシオ　ジーショック 限定　EBI

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CASIOG-SHOCKカシオ ジーショックUNICORNU.cMODEL2012EBIプロデュースG-SHOCK×UNICORNコラボレーションモデル新品未使用です。購入後、暗所保管しております。状態は画像より判断をお願い致します。画像は無断転載防止の撮影と加工を行なっておりますのでご了承下さい。実際に購入者様へ届くのは商品のみです。あくまでも人の手に渡ったものである事をご理解の上、購入をお願い致します。【以下抜粋】型番・品番G-100機能耐衝撃構造耐磁時計無機ガラスデュアルタイムストップウオッチ時刻アラーム防水20気圧防水素材ケース：樹脂ベルト：樹脂#rockのUNICORNグッズ#UNICORN#ユニコーン#G-SHOCK#ジーショック#限定#レア#奥田民生#ABEDON#手島いさむ#川西幸一#EBIグッズ種類···その他