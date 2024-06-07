マリオ、ルイージ、ヨッシーフィギュアセット

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商品詳細
ニュー・スーパーマリオブラザーズ・WiiMAXFIGURE全２種セット大きさ約20cmのマリオ\u0026ヨッシーフィギュア、ルイジー\u0026ヨッシーフィギュアのセットになります。暗所にて保管しておりましたので色褪せや目立った傷はついてないです。本体素材はPVC箱は付属しておりません。
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