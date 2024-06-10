GENELEC 音響調整サポートツール

GENELEC音響調整サポートツール動作確認の為に付属電池を入れて動くか確認しておりますので、未開封、未使用品とは言えませんが、動作確認のみです。付属品全て揃っております。【商品説明】・内容一覧：レーザー距離計（GENELECロゴ入りレーザー距離計（SNDWAY製））、Acoustitape(巻尺)、冊子(音響調整サポート・ツール-モニターセッティングのための活用方法、モニターセットアップガイド)、ロゴステッカーAmazonマーケットプレイスで15,480円で販売されています若干のお値段の交渉も可能ですのでお気軽にご連絡ください。#GENELEC#ジェネレック#モニタースピーカー#キャリブレーション



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GENELEC | プレス・リリース | 2021年11月9日 | 「GLM 15周年記念 ...



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