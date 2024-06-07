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初代リカちゃん　ママの洋裁店　ハンガーピンク　昭和レトロ　旧タカラ
商品番号 K65144676811
商品名

初代リカちゃん　ママの洋裁店　ハンガーピンク　昭和レトロ　旧タカラ
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リカちゃんママの洋裁店のハンガー掛けです。とても希少品です！タカラのダッコちゃんマークのハンガー付きです！ビンテージ品と言う事をご了承下さい。初代リカちゃんママ織江さん
http://narcologia.ru/goods/cotton823261.html
http://narcologia.ru/goods/pompous886423.html
http://narcologia.ru/goods/assessor347803.html
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