初代リカちゃん　ママの洋裁店　ハンガーピンク　昭和レトロ　旧タカラ

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商品詳細
リカちゃんママの洋裁店のハンガー掛けです。とても希少品です！タカラのダッコちゃんマークのハンガー付きです！ビンテージ品と言う事をご了承下さい。初代リカちゃんママ織江さん
http://narcologia.ru/goods/cotton823261.html
http://narcologia.ru/goods/pompous886423.html
http://narcologia.ru/goods/assessor347803.html
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