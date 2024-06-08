

【真作】松本仙挙/師.山元春挙/山水図/山水人物図/掛軸/名家伝来/AC-677 【真作】松本仙挙/師.山元春挙/山水図/山水人物図/掛軸/名家伝来/AC-677



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【真作】【参考】松本仙挙/師.山元春挙【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に汚れシミ、多少の糊シミあります。表装は薄汚れ、最下部左側に濃いシミあります。巻裏に汚れシミ、多数の糊シミあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 196cm×幅 53cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。