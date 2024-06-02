【美品】コオロギ　シロフォン32 鍵　ケース付き

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KOROGIECO32持ち運びしやすい小型シロフォンの中では比較的本格的なシロフォンの音がします。シロフォン軽量で持ち運びがしやすく通常別売りの純正ケースもおつけします。少人数の吹奏楽で使用していました。コンサートホール等での演奏には厳しいですが通常の練習時には持ち運びの面を考えると非常に役立ちました。愛用していましたが大きいシロフォンに買い替えの為に手放す事にしました。大切に使っていましたが、若干の使用感と音板に少し傷や削れがあります。写真7.8枚目でご確認お願いいたします。純正のケースはほとんど汚れなくきれいな状態です。厚みがありしっかりした素材のケースで安心の保護力です。マレットやスタンド等は付属しません。本体定価25,300円（税込）ケース定価8,250円（税込）ケースに入っているのでビニールに入れらくらくメルカリ便宅急便160サイズでの配送の予定です。種類...シロフォンアクセサリー・パーツ...ケース、バッグレベル...中級者種類...その他種類...コンパクト木琴・卓上木琴アクセサリー・パーツ...ケース、バッグレベル...初心者マリンバ木琴打楽器Percussionパーカッションリトミック知育玩具