人間国宝 三代 徳田八十吉 最晩年 金字 燿彩 九谷焼 壺 ...

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種類···壺九谷焼 人間国宝 三代 徳田八十吉 最晩年落款が金字の壺です。三代徳田八十吉先生の生きている時に購入しました。なので絶対に偽物ではありません。八十吉ブルーのグラデーションがとても美しいです。素人採寸ですが、高さ約20センチ 約幅23センチ球形の壺です。八十吉の特徴貫入も入ってます。長年 飾っておりましたが、小さな子供が破損する可能性があり壊さないうちに売却することにしました。状態画像参考ください。神経質な方はご遠慮ください。九谷焼茶碗祭りで購入。箱、作歴もちろんのこと、作家名立札と共布、木箱の他に、外箱が二つついています。またカタログのようなものもついています。当時の八十吉の存在がいかに凄かったかがお分かり頂けるかと思います。高額品のため、よくご検討頂いた上で購入ください。質問あればコメント欄へお願い致します。お値引きは厳しいです。整理処分につき返品・返金ご勘弁ください。中古品にご理解ある方の購入お待ちしております。こちらのプロフ欄もご参考ください。#月の色