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- 茶道具 山中塗 道場宗廣作 玄々斎好 月日貝蒔絵 香合 共箱 V 6015
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商品詳細
種類...茶道具装飾...蒔絵大きさ 高さ約4.5㎝ 幅約9㎝×約9㎝ 土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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