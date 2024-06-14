アンティーク　宝石画　貴石画　天然石　陶器絵画

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❗お値下げしました宝石画になります祖父の代から引き継いだ物です色とりどりの天然石が使用されていて色褪せることなく大変美しいです絵に立体感があります孔雀絵画トルコ石等使用額縁の所々にキズがございます経年自宅保管になります縦 約52㎝横 約60㎝厚さ 約5.5㎝お写真ご確認、納得されましてご購入くださいませ一度は人の手に渡ったと言うことをご理解頂ける方にお譲りしたいと思います宜しくお願い致します大きなガラス製品のため破損の恐れがありますので返品はお断りしております#宝石画#貴石画#天然石