Roland JC-40 カバー付

RolandのギターアンプJC-40カバー付です。シリアルナンバーを検索したところ製造はちょうど2年前とのことです。購入時から微かにホワイトノイズがありますが、音を鳴らしていれば特に気にならない程度、対策でどうにかなる程度だと思います。スタジオにあるJCアンプも確認してみたところ同じようなノイズを発していたので、劣化も多少あるかもしれませんがそういった仕様なのだと思います。中古品ということも含めてご理解の程お願いいたします。基本的には美品で、全ツマミと基本的な動作は確認済みです。外箱に入れてお送りします。よろしくお願いいたします。



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