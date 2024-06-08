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商品詳細
Gショップ旭支店御覧いただきありがとう御座います。奈良古梅園の菜種油煙墨です。★濃墨では純黒、淡墨では茶系の黒です。★2021年製造（令和3年）サイズ1丁型タテ76ミリヨコ17ミリ厚さ10ミリ重さ19g★定価￥5,5003挺セット定価￥16,500宜しく御願い申し上げます。
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