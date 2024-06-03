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Bare Knuckle Pickups The Mule ベアナックル
商品番号 G56140127373
商品名

Bare Knuckle Pickups The Mule ベアナックル
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 21,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BareKnucklepickupsThemuleベアナックルピックアップザミュール前後セット■ギター用ピックアップ■ハムバッカー■前後セット■カバー色:ニッケル■ポールピースピッチ(6弦側ポールピース中心〜1弦側ポールピース中心までの長さ)＊ブリッジ53mm＊ネック50mm■ケーブル：4Conductor■抵抗値など＊ポジション:ブリッジ直流抵抗：8.4kΩマグネット：アルニコ4＊ポジション:ネック　　直流抵抗：7.3kΩマグネット：アルニコ4(ピックアップ概要)2023年5月6日に手元に届いたオーダーメイドのストラトキャスターから外したものです。1年以上のギターの完成待ち期間に生活事情が変わってしまい、泣く泣くギターを手放す事になり外した物です。ギター自体も手元に届く前に売却する意思を固めておりましたので「音出しチェック」程度しか弾いておりませんので、ピックアップの状態は「未使用に近い」にしております。勿論、音もしっかり出ておりました。ピックアップは一般的なfenderのH-S-Hザグリのストラトなら、ボディーに加工無しでも取り付くと思います。(保証はしませんが)販売品は以下になります。箱や説明書はオーダーギター受け取り時から付属していませんでした。・ピックアップ×2個・取り付けビス×4本・スプリング×4本＊取り外した時からスプリングが1本、色の違うものがつけられていました。初めからなのか？ビルダーさんが間違えたのか？は不明ですが、長さ等も同じで使用に問題は無いと思います。☆参考に元々ピックアップが付いていたギターの写真も載せておきます☆アクセサリー・パーツ···ピックアップ
http://narcologia.ru/goods/providence482894.html
http://narcologia.ru/goods/moped65668.html
http://narcologia.ru/goods/encourage451872.html

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