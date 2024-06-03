ピアノ自動演奏　フロッピーディスク　リチャードクレーダーマン

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商品詳細
YAMAHAピアノのフロッピーディスクになります。動作確認しました。リチャード クレイダーマンの有名曲渚のアデリーヌなどが入っています。自動演奏できます。ケースにはスレや傷などあります。長期保管なので、ご了承の上ご購入ください。アクセサリー···その他
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