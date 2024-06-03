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ピアノ自動演奏　フロッピーディスク　リチャードクレーダーマン
商品番号 R90624761946
商品名

ピアノ自動演奏　フロッピーディスク　リチャードクレーダーマン
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAピアノのフロッピーディスクになります。動作確認しました。リチャード　クレイダーマンの有名曲渚のアデリーヌなどが入っています。自動演奏できます。ケースにはスレや傷などあります。長期保管なので、ご了承の上ご購入ください。アクセサリー···その他
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