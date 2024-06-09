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商品詳細
福よかな貴婦人口元が高貴な身分を表し緑釉や褐釉の融合が宮邸女性の品格を表現しております 陶器による顔の表情や膚合いをお楽しみください 俑は埋葬されますが富んだ写実性により亡人を偲ぶ為作製されたものと思料されます美品ですが画像にて宜しくお願い致します。 サイズ 高さ 23cm 幅 5〜7.5cm
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唐三彩婦人俑 | 中信木村美術店 powered by BASE
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