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- 【新品1本限り】 S.ヤイリ テナーウクレレ 新品
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商品詳細
チューナー、弦をプレゼント！ケースも付いてのセール価格です。「ウクレレを安く始めたい、でも品質は重視したい」という方に超オススメ！驚くことに、ボディはこの値段でトップがマホガニー単板です！なので音も良い！テナーなので、男性や体の大きな方にもフィットしやすく、ギタープレイヤーにも人気のサイズです。今回は移転前の大セールで、一本だけ、超格安に仕入れました。この機会にぜひゲットしてください。●ソフトケースとチューナー、弦がサービスで付属します。●新品です。
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