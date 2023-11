【激レア】Chapman guitars ML3 Modern

ChapmanguitarsのML3Modernになります。現在日本に代理店が無いため、個人輸入等でないと購入できません。お値下げ中です。¥150000→¥120000動作確認済み、フレットは8-9割残っています。2年ほど前に新品で購入し、自宅にて使用しておりました。それなりに使用感、傷等ございます。写真に写っているハードケースにて発送させて頂きます。こちらはあくまで発送用のおまけとお考え下さい。商品詳細はこちらからどうぞhttps://www.chapmanguitars.com/product/ml3-modern/



