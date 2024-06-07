ドームナンシー　フラワー卓上照明　　高さ22cm 被せガラス　アンテルカレール

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種類...宝瓶・花瓶種類...ランプ御覧いただきありがとうございます。送料無料！※ （北海道・沖縄・離島は送料無料対象外）【証明書】ドームナンシー フラワー卓上照明 高さ22cm被せガラス アンテルカレールFQ442ルーマニア 名門ガレ工房制作※ 証明書付属 ■ 商品サイズ（外寸）：（約）高さ 24 幅 12ｃｍ ■ アンテルカレールとはガラス素地に絵模様を描いて、さらにガラスをかぶせる技術、模様に奥行きが出る、これをアンテルカレールと呼ぶ。 ● 花瓶にはナンシー特徴の色彩と、一部、立体的に施されていて幻想的に感じさせ,お部屋の雰囲気が、癒しと優美な世界へ導かれることでしょう\u003c状態\u003e新品■ ルーマニアへでの現地買い付け品・オリジナル品 （別注で型をとって制作していただいた商品ですので限定品となっています。）☆一点、一点、時間と手間をかけた手造り・ハンドメイド（技法は昔の時代と全く変わっていません）■ ドームナンシー・エミールガレがルーマニアで蘇った理由は、■ ①一番弟子をはじめ、300人の熟練した職人がガレの没後、ルーマニアへ移住。■ ②当時のルーマニア皇室ではマリー女王を筆頭にフランスのナンシーとの縁が深く、ガレのガラス製品を皇室の美術コレクションとしても収集していた。■ ③1800年代チャウセスク政権において、国営のガラス工場を育成・強化し加工技術を完成させた。その後国営工場は廃止されたが、その職人が個々の工房において技術の踏襲と更に高度な開発をおこなってきたこと。■ ④ルーマニア人の勤勉さと手先の器用さがこれらの巧みな技術を支えていること。