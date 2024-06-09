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- ★PSA10★ミュウツーVSTAR SAR ブイスターユニバース【値引き不可】
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商品詳細
★てんてんショップ３つの安心★①模造品の心配なし当店でアメリカPSAに直接出したワンオーナー品になります。偽物の心配はありません。②丁寧梱包プチプチで梱包・水濡れ対策し、１つ１つ心をこめて丁寧に発送致します。③保管環境当店の商品は防湿庫管理を行っております。カードの劣化に配慮しております。■画像のPSAのケース、クリスタルパック付きです。■状態は写真にてご確認お願い致します。■価格は相場により変動致します。予めご了承お願い致します。■トラブル防止のため鑑定評価以上のクオリティをお求めの方はご購入お控えください。PSA10であっても白かけや傷、横線などある場合もございます。■写真の追加ご希望の場合はコメントお願い致します。上記ご了承頂いた上でご購入宜しくお願い致します。【検索用】ポケモンポケカSRCSRCHRPSASAプロモピカチュウリザードンマリィリーリエエリカチルタリステールナーレックウザブラッキー151
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