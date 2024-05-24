ポケモンカード　マグマ団のグラードンEX

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商品詳細
マグマ団のグラードンexです。傷がありますので画像で確認お願いします。値下げOKです。配送時はローダーに入れ配送します。#ポケモン#ポケモンカード#グラードン#EX#ポケカ
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マグマ団のグラードンEX | ポケモンカードゲーム公式ホームページ
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