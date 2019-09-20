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ジャック・デペルト　リトグラフ　大型風景画
商品番号 K99334164571
商品名

ジャック・デペルト　リトグラフ　大型風景画
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 13,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

作者:ジャック・デペルト119/225サイズ　額全体　横113cm縦81cm厚さ2.7cm　絵画部　横86cm縦55cm中古品叔父宅で飾っていた物です。入手経路・時期は不明。10年以上前の物ですが、色褪せ等経年劣化は入手当時の状態を知らない為分かりません。フランスVISIONNOUVELLE(ビジョン・ヌーベル)社額は洋額縁店KOKEY(古径)裏側は目張りの為、絵画の出し入れは出来ません額はアクリル板と枠が木製です#水彩画　#LITHOGRAPHIES#LITHOGRAPH#リトグラフィ#フランス　#VISIONNOUVELLE
http://narcologia.ru/goods/revamp632022.html
http://narcologia.ru/goods/influenza21093.html
http://narcologia.ru/goods/freezer896198.html
ジャックデペルトリトグラフ-
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ジャック・デペルト リトグラフ 大型風景画-
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ジャック デペルトのリトグラフ www.krzysztofbialy.com
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ジャックデペルトリトグラフ-
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