十一面觀音　　インド香木

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商品詳細
十一面觀音 インド産香木十一面觀音のご利益→様々な災難、病気治癒、財福授与、勝利を得るなどの現世利益があり、延命、地獄に落ちない、極楽浄土に行けるなどのご利益があるとされています。参考金額:39万円
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