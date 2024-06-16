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ポケモンカード　151 サンダーex SAR マグネットローダー付
商品番号 X51591941716
商品名

ポケモンカード　151 サンダーex SAR マグネットローダー付
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 3,549 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクション整理の為、出品します。自引き後、即スリープに入れて保管してあります。目立った傷はございませんが素人の目で見ただけの検品になります。状態は写真にてご確認ください。トラブル防止の為プレイ用でお願いします。完品をお探しの方はご購入をお控え下さい。取り替え防止のため返品は受け付けておりませんのでご了承ください。即購入◎
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