ポケモンカード　151 サンダーex SAR マグネットローダー付

コレクション整理の為、出品します。自引き後、即スリープに入れて保管してあります。目立った傷はございませんが素人の目で見ただけの検品になります。状態は写真にてご確認ください。トラブル防止の為プレイ用でお願いします。完品をお探しの方はご購入をお控え下さい。取り替え防止のため返品は受け付けておりませんのでご了承ください。即購入◎



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