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一番くじ キングダムハーツ A賞 ソラ＆ロクサススタチュー
商品番号 R47518920764
商品名

一番くじ キングダムハーツ A賞 ソラ＆ロクサススタチュー
ブランド名 バンダイスピリッツ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気ゲームタイトル···キングダムハーツ一番くじKINGDOMHEARTS～SecondMemory～A賞ソラ＆ロクサススタチュー未開封品です。クローゼットで長期保管していましたが外箱左側下ににやや線がありますので、写真をご確認ください。ペット無し非喫煙なるべくプチプチや段ボールにしまって送れるよう努力します。素人保管なのをご理解いただけると助かります。フィギュアシリーズ···一番くじ
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