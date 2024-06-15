一番くじ キングダムハーツ A賞 ソラ＆ロクサススタチュー

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人気ゲームタイトル···キングダムハーツ一番くじKINGDOMHEARTS～SecondMemory～A賞ソラ＆ロクサススタチュー未開封品です。クローゼットで長期保管していましたが外箱左側下ににやや線がありますので、写真をご確認ください。ペット無し非喫煙なるべくプチプチや段ボールにしまって送れるよう努力します。素人保管なのをご理解いただけると助かります。フィギュアシリーズ···一番くじ