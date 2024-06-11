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【調整品】YAMAHA ヤマハ YSL-651 テナートロンボーン 赤ベル
商品番号 L43843301471
商品名

【調整品】YAMAHA ヤマハ YSL-651 テナートロンボーン 赤ベル
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 28,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当時のプロフェッショナルモデルでもあるYAMAHAの名機「YSL-651」です。今でも多くの愛好家が使用されている人気機種になります。●商品状態●経年に伴う傷や1部ラッカーの剥がれは見られておりますが、凹みなどの演奏に支障をきたす様なダメージは見られておらず、この年代にトロンボーンの中では状態は良好かとかと思います。リペアマンによるメンテナンス済み。スライドも違和感なくスムーズです！！勿論菅の固着なども御座いません。レッドブラスベルに、内外スライド、グースネックからチューニング管までニッケルシルバーという特徴ある外観が何とも溜まらないですよね。勿論音も一級品です！！付属品はハードケースが付属します。現在中古品を購入できるのはこちらの1点限りとなっておりますので、是非この機会をお見逃しなく。写真をよくご確認頂き、良品ではありますが、あくまで中古品である事はご理解の上ご購入ください。
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