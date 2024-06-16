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吸物椀　漆器
商品番号 W10343667347
商品名

吸物椀　漆器
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 2,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

50年以上自宅の蔵においてあったお椀です。箱付き　5組石川県の田舎町で地元　山中塗り　もしくは　輪島塗り　かは判断出来ませんが、ずっと梱包されていたので、状態や使用感はありません。写真が実物で汚れや状態を判断頂けたらと思います。
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