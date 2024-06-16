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商品詳細
50年以上自宅の蔵においてあったお椀です。箱付き 5組石川県の田舎町で地元 山中塗り もしくは 輪島塗り かは判断出来ませんが、ずっと梱包されていたので、状態や使用感はありません。写真が実物で汚れや状態を判断頂けたらと思います。
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