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- 茶壺。青紫色釉。手造。昭和時代。美品。茶道具。希有品。茶道美術。
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございました。茶壺。青紫色釉。手造。昭和時代。美品。茶道具。希有品。茶道美術。口徑約7cm，腹徑約14.5cm，高約17cm。自宅長期保管品。詳しいことは写真ご覧下さい。どうぞよろしくお願いします。
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