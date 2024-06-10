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商品詳細
発売当初に当たっり使用するデッキがなかったのでファイリングしていました。素人目で見た感じ傷はないですがプレイ用で出品します。値引き不可即購入OK
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http://narcologia.ru/goods/appendectomy824153.html
http://narcologia.ru/goods/traverse579126.html
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