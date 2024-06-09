ibanez azes vermilion アイバニーズ　エレキギター



Ibanez AZES31-VM (Vermilion) エレキギター【アイバニーズ】-楽器de元気



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シングルピックアップを試してみたくて購入しました。フレット処理など、他社の安ギターとは違い、よくできていると感じました。音に関しても問題なく使えるギターという印象です。これからギターを始める方々はみんなこれを使えば良いのでは！？と思いました。今後シングルピックアップを使用しなさそうなので出品いたします。○お知らせとお願い・送料は着払いです。・ぷちぷちでぐるぐる巻きにして発送します。・仕事の都合で発送手続きは土日に行います。・発送につきましてはゆうパックで行います。・状態等について、細かな部分など全てを記載できていない場合があります。知りたい情報があれば必ず事前にお願いします。＊以上の内容を理解していただいた上でお願いします。質問がありましたら気軽にどうぞ。