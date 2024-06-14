BTS CASETiFY butter AirPodsPRO (未使用)

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商品詳細
ご覧くださりありがとうございます¨̮♡︎┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈BTSCASETiFYbutterAirPodsPRO専用ケース(第一世代)※AirPodsPRO専用ケースです。ご購入後のキャンセルは致しかねます。サイズには十分ご注意ください。※第二世代型にも使えるようですが、第一世代型のため、底面のスピーカー穴と 側面のストラップ取り付け穴等は塞がるようです。┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈新品未開封品ですが、素人・自宅保管となります。初期傷等気になる方や細かな点が気になる方はご遠慮ください。写真参照いただき、ご理解いただいた方のみご購入ください。すり替え防止の為、返品、返金致しかねます。※明度は光加減により異なります。✴︎緩衝材梱包✴︎ご購入前にプロフィールの注意事項をご確認をください。✴︎値下げ不可✴︎即購入可能⚠️トラブル防止の為コンビニ/ATM支払いの方は購入時より48時間以内のお支払いでお願い致します。⚠️ご連絡無く支払い期限を過ぎた場合、取引キャンセル及びブロックとなります。⚠️返品キャンセルはできません。⚠️自宅保管、素人保管のため、完全美品をお求めの方はご遠慮ください。————————————————————————————————BTS防弾少年団バンタンばんたんCASETiFYケースティファイケースティファイCASETiFYbutterAirPodsPROエアポッツプロナムジュンRMジンsugaユンギホソクホビj-hopeジミンJIMINテヒョンテテVジョングクグクJUNGKOOK韓国방탄소년단防彈少年團kpoparmyジャンル···韓流/KPOP人気グループ···BTS
http://narcologia.ru/goods/stealth333176.html
http://narcologia.ru/goods/message958627.html
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