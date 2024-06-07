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グルーシャsar
商品番号 K65858641937
商品名

グルーシャsar
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 3,208 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グルーシャsar開封後すぐにスリーブとローダーに入れ、暗室庫で保管していました。追加の写真が見たい方はコメントしてください。1枚目のケースをつけて発送します。すり替え防止の為、返品は受けておりませんのでご了承ください。
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