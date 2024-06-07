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商品詳細
グルーシャsar開封後すぐにスリーブとローダーに入れ、暗室庫で保管していました。追加の写真が見たい方はコメントしてください。1枚目のケースをつけて発送します。すり替え防止の為、返品は受けておりませんのでご了承ください。
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