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WCS 2023 横浜　ホゲータ　ぬいぐるみ\u0026フィギュアセット　会場限定品　新品
商品番号 T83045571394
商品名

WCS 2023 横浜　ホゲータ　ぬいぐるみ\u0026フィギュアセット　会場限定品　新品
ブランド名 ポケモンカードゲーム
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WCS2023横浜　ポケモンセンター現地限定の希少品です。ぬいぐるみホゲータ　ポケモンワールドチャンピオンシップス2023フィギュアホゲータポケモンワールドチャンピオンシップス2023※高騰中の為、過度なお値下げはお控え願います。
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