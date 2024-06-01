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【美品】AKAI MPC ONE
商品番号 O47911538734
商品名

【美品】AKAI MPC ONE
ブランド名 アカイプロフェッショナル
特別価格 税込 22,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆【中古】AKAIMPCONE【説明】☆2020年3月にサウンドハウスで購入しましたが、使用しなくなったため出品します。☆使用頻度は少なく状態はかなり良いと思います。非喫煙環境です。☆元箱に梱包のうえ、プチプチで包んで発送予定です。☆akai.comアカウントでの製品シリアル登録は解除済み。☆iLokでのMPCソフトウエアのアクティベーション解除済み。☆クイックスタートガイド、概要ペーパー、ソフトウェアカードあります。☆付属品は画像にあるものです。☆質問や購入希望はプロフを見てからお願いします。【発送方法】☆プチプチに包んで、③で発送予定です。①ネコポス②宅急便コンパクト③宅急便☆自宅保管品のため、神経質な方は購入をご遠慮ください。☆全て画像で判断願います。☆あくまでも中古品としての出品ですので、ご理解頂ける方のみのご購入よろしくお願いいたします。#AKAI#MPCONE#サンプラー#MPCMPCONEAKAI#AKAI#MPCONE種類...その他
http://narcologia.ru/goods/seamless183129.html
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