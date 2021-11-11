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Hi-STANDARD ハイスタンダード プリントキャンバス
商品番号 C60916712783
商品名

Hi-STANDARD ハイスタンダード プリントキャンバス
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 14,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠️コメント、購入ご検討の際は⚠️必ずプロフィールをご覧になってからコメント、ご購入頂けますよう宜しくお願い致します。………………………………………………………………………………………☆Hi-STANDARDハイスタンダードプリントキャンバス※箱を開け納品書とステッカーを抜きました。中身を見ましたが、届いたままでプチプチ等は取っていません。飾るつもりの場所がギリサイズが合わず…只今クローゼットに収納中…飾る所が無く手放すか迷い中です。悩んでいるので価格高めで出品しています。急な削除あり。☆値下げ不可☆✴︎送料込み✴︎(送料+手数料10%が掛かります)コンパクトに梱包して発送します。⚠️コンビニ/ATMお支払いの方⚠️ご購入後、支払い予定日をコメントして下さい。⭕️お支払い頂ける方のみご購入下さい⭕️
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