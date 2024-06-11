ほぼ新品 Fender ミニアンプ チューナー等セット ギター ベース

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商品詳細
Fenderミニアンプチューナー、ギターベーススタンド、ストラップ、コードのまとめ売りです。全て新品購入し、使用回数2回程になります。ギター、ベース本体があればその他必要分は全て揃っています。
http://narcologia.ru/goods/Addict822618.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical895701.html
http://narcologia.ru/goods/browse589591.html
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