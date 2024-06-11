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ほぼ新品 Fender ミニアンプ チューナー等セット ギター ベース
商品番号 E56312874982
商品名

ほぼ新品 Fender ミニアンプ チューナー等セット ギター ベース
ブランド名 Espare
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Fenderミニアンプチューナー、ギターベーススタンド、ストラップ、コードのまとめ売りです。全て新品購入し、使用回数2回程になります。ギター、ベース本体があればその他必要分は全て揃っています。
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