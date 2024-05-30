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- 【真作】庄田鶴友/塔山水図/山水図/掛軸/名家伝来/AD-10
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商品詳細
【真作】【参考】庄田鶴友 日本画家。奈良県生。名は常喜。京美工卒。山元春挙の門。山水画を得意とする。日本自由画壇同人。京都絵専教授。昭和23年（1948）歿、68才。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は薄汚れ、全体に多数の糊シミあります。表装は天地に薄汚れ、全体に多数の糊シミあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 145㎝ × 幅 72㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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