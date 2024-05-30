

三代常山 人間国宝記念作品 白窯変茶中 常滑 平成10年 銀座和光個展 メ064 三代常山 人間国宝記念作品 白窯変茶中 常滑 平成10年 銀座和光個展 メ064



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三代常山 人間国宝記念作品 白窯変茶中 常滑 平成10年 銀座和光個展 メ064とうとう国指定重要無形文化財となった。三代山田常山。人間国宝。何度も常滑に伺い、奥様と共に時を忘れて楽しい時間をいただいた常山先生が人間国宝である。最高の喜びである。急須界初。これが本当の空前絶後である。平成10年、東京・銀座和光で行われた「人間国宝山田常山」初の個展での入手。白窯変茶中。自然釉であるにもかかわらず、極めて珍しい白窯変である。来訪されるお客様を横に、いつもの熱心に説明いただく人間国宝・三代常山自身も、その白窯変の珍しさに興奮していたのを思い出す。これが人間国宝・三代山田常山。史上最高の急須作家である。三代山田常山（故人） 常滑重要無形文化財・人間国宝サイズ径6.9cm取っ手まで9.2cm高さ7.4cm箱10.1☓10.1cm 高さ10.2cm（当方の取り扱い）発送は、少し大きめのカートンにてお送りしますこと、予めご了承下さい。過去のお取引で、品物の破損は一度もありません。作家の方ご自身が「もう作れないので記念に」と買い戻しをいただくなど、ホンモノだけを取り扱いいたしております。よろしくお願い申し上げます。商品サイズについて。ご案内の商品サイズは、当方が自分で測ったもので多少の誤差はご容赦下さい。多少の誤差を重視なされる場合はご遠慮の程お願い申し上げます。手造り陶器は、その作風から、突起や指紋、シミなど、作者が認めたままの姿で受け継がれていきます。気になる方はご購入をご遠慮下さい。長年大切に保管いたしてまいりましたが、箱、上紙、真田紐などは、ヨゴレなどがあります。また、茶器については使用しているものもあり、茶の跡があるものもあります。気になる方はご購入をご遠慮下さい。メルカリ用準備陶器数 作家別メ001〜メ064三代常山 7広已 6洋平 5楽然 5洋（三代酔月）5伊呂久 3昭邨 3雪堂 2絵夢（四代常山） 2滃軒 2実山 2富有（二代実山） 2二代酔月 1 美月 1 木仙 1 静仙 1 成月 1 風月 1 立花 1 満 1 新兵衛 1 玉堂 1 宗光 1 素三 1 哲夫 1 菁圃 1 春峰 1 七左 1 小陶ニ 1 庄山 1 幸雄 1 豊山 1