ロジクール Blue Yeti BM400BK

即購入OK！コメントをいただいていても購入された方が優先となります。＋＋＋＋＋＋＋＋＋使用機会がないため、どなたかお探しの方に使っていただければ幸いです。画像に写っているものがすべてで、マイクスタンドに少し傷があります。梱包前に動作確認済。おまけ程度にはなりますがご希望の方には画像のポップガードも合わせてお譲りいたします。こちらは箱を処分してしまっているためそのままプチプチにくるませていただきます。＋＋＋＋＋＋＋＋＋丁寧に保管をしておりましたが、素人保管・管理の中古品であることをご理解ください。商品購入後はノンクレーム・ノンリターンでお願いいたします。発送時にリサイクル資材を使用させていただくことがありますが、丁寧に梱包させていただきます。外箱にプチプチを巻いて発送予定です。ご不明な点がございましたらお気軽にコメント欄よりお知らせください。種類...マイク



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