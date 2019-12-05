購入前確認 スモークマシン　ロスコ　ROSCO DELTA デルタ　3000

購入前確認スモークマシン ロスコ ROSCODELTAデルタ 3000230801-236・保管に伴う外装のキズスレ等がある場合があります。・状態について写真でご判断下さい。・付属品は画像に写っているものが全てです。写っていないものは付属しません。・不明点はご質問ください。・補足:動作未確認現状扱いです。値下げし対応は基本しません他多数出品しております複数購入であれば値下げ検討します店頭在庫を出品しています購入前にコメント下さい在庫確保次第、24時間以内にご回答致します



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