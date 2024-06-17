刀剣乱舞-ONLINE- にっかり青江 1/8 完成品フィギュア(GOOD S…

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商品詳細
刀剣乱舞-ONLINE-にっかり青江1/8完成品フィギュア別箱の中に入れ暗所保管しておりました。未開封未使用品ですが、一度人手に渡ったものとしてご購入ご検討お願いします。水濡れ防止、クッション材で保護の上段ボール箱に入れお送りします。ご希望の梱包・発送方法ございましたらコメントにてお知らせください。#グッドスマイルカンパニー_オランジュ・ルージュ#刀剣乱舞_ONLINE_『刀剣乱舞』シリーズ#にっかり青江
http://narcologia.ru/goods/septet751419.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming123892.html
http://narcologia.ru/goods/tenet514363.html
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